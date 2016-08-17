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Доставляем автомобили из любого уголка Японии по всей России

ПРИВОЗИМ АВТОМОБИЛИ
ИЗ ЯПОНИИ С ГАРАНТИЕЙ

Мы регулярно снимаем видео нашей работы уже с 2005 года. Подпишитесь на наш канал на YouTube и следите за нашей деятельностью, а так же посмотрите видео наших отправок и обзоры привезенных нами автомобилей

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Оставьте заявку на расчет стоимости автомобиля




Нажимая на кнопку отправить, Вы даете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

ВСЕ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И НАША РАБОТА

ПОСМОТРИТЕ НЕБОЛЬШОЙ РОЛИК, ЧТОБЫ УЗНАТЬ О НАС И НАШЕЙ КОМПАНИИ

СМОТРЕТЬ ЗА 60 СЕКУНД

YouTube

ВСЕ О НАШЕЙ КОМПАНИИ И НАША РАБОТА

Аукционы Японии онлайн - это отличная возможность купить поддержанный автомобиль в отличном состоянии

В этом видео мы Вам постараемся объяснить, как пользоваться японскими аукционами на нашем сайте, осуществлять поиск заинтересовавшего Вас автомобиля самостоятельно, производить расчет стоимости

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Полезные ролики и видео наших последних обзоров и отправок, который собрали более 1.000.000 просмотров на YouTube

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Наши услуги

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Проектов завершено
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подписчиков в Instagram
1
просмотров в сумме в YouTube

отправляем по России
30-40 автомобилей в месяц

Преимущества заказа из Японии

Цены

Дешевле, чем при покупке в России. Даже при дополнительных таможенных пошлинах, автомобиль, приобретенный через аукцион, все равно обойдется намного дешевле

Качество

Авто произведенные в Японии,  по качеству сборки значительно превосходят авто аналогичных моделей, собранные в Европе и России

Прозрачность

Покупая автомобиль на аукционе вы полностью знаете его историю, видите его фото и никакого обмана после покупки автомобиля

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ

везем автомобили со всего мира, но приоритетным направлением для нас является доставка автомобилей из Японии во все регионы России

Доставили более 2561 автомобилей в Хабаровск, Благовещенск, Белагорск, Чита, Улан-Удэ, Нерюнгри, Якутск, Иркутск, Братск, Красноярск, Ачинск, Кемерово, Новосибирск, Томск, Омск, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Курган, Тюмень, Пермь, Тольятти, Самара, Казань, Н-Челны, Пенза, Чебоксары, Москва, Нижний Н., С-Петербург, Воронеж, Саратов, Волгоград, Ростов, Краснодар, Сахалин, Камчатка, Магадан

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